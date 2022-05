Terborgse uitvinder en bouwer van de Shelter, die onderweg wel eens een wiel verloor, overleden

Hij wilde er jarenlang liever niet over praten, ir. Arnold van der Goot uit Terborg. Dat hij in 1958 een streep moest zetten door zijn jongensdroom, miniauto Shelter, deed pijn. ,,Tot in 1982 de landelijke dwergautoclub DWAC werd opgericht. Die vroeg hem of de Shelter in het clublogo mocht worden gebruikt. Hij werd erelid”, zegt zoon Erik (61).



Arnold van der Goot baarde in 1958 landelijk opzien met de presentatie van de driewieler aan de IJsselweg in Terborg: de Shelter. De auto met één cilinder, acht pk’s en een topsnelheid van 80 kilometer was wereldnieuws. Volledig ontwikkeld door de op Java geboren Van der Goot. Hij groeide op in Vlaardingen en Apeldoorn en kwam uiteindelijk in de Achterhoek terecht.