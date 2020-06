Thea (82) is de schaamte over haar gehavende gezicht voorbij: ‘Ik wil mijn verhaal best kwijt’

Toeristen van buiten de regio vinden inspiratie in de DRU

13:40 ULFT - Toeristen van buiten de regio kunnen vanaf vrijdag 3 juli terecht in het nieuwe DRU Inspiratiepunt op het DRU Industriepark in Ulft. Vanaf die datum zijn de VVV en het bezoekersinformatiecentrum voor het DRU Industriepark te vinden in het oude loonbureau.