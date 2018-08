Tijdelijk zorgcentrum met 72 woningen in Ulft

De tijdelijke nieuwbouw bestaat straks deels uit twee en deels uit drie woonlagen. Met de toekomstige buren is al uitgebreid gesproken over de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat het zorgcentrum in het centrum van Gendringen het komend jaar gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw. De huidige bewoners moeten elders onderdak krijgen en daarvoor wordt een tijdelijk gebouw geplaatst in Ulft. In MMP is ruimte voor iets meer dan vijftig bewoners. Azora heeft bij de gemeente Oude IJsselstreek ruimte gevraagd voor 72 bewoners.