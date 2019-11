Twee gewonden bij aanrijding Ulft, brandweer bevrijdt beknelde bestuurder

Monument met 104.000 stenen herdenkt omgekomen joden in Achterhoek

19 november WINTERSWIJK / GENDRINGEN - In zeven Achterhoekse gemeenten is eind januari het monument Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde te zien. Dat bestaat uit een cirkel met daarop honderden stenen die met lichtgevende inkt zijn bestreken. Daardoor lichten ze op in het donker, onder invloed van een uv-lamp. Elke steen staat symbool voor één joodse Achterhoeker, die tijdens de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945 is afgevoerd en vermoord.