Twee gewonden bij eenzijdig ongeval in Gendringen

Politie staat machteloos tegenover malafide verkopers in de Achterhoek: ‘Het is niet strafbaar’

31 oktober DOETINCHEM/ZELHEM - De malafide verkopers van slecht gereedschap die de laatste dagen toeslaan in de Achterhoek, zijn ‘op zichzelf niet strafbaar'. Het aan de deur of vanuit een kofferbak van een auto spullen verkopen, is namelijk toegestaan.