Twee jaar cel voor steken supporter Graafschap

video Heuse boerenbrui­loft in Silvolde: 'Lijk wel op burgemees­ter van Samson en Gert'

25 augustus SILVOLDE - Een echte huwelijksplechtigheid is het niet, benadrukt burgemeester en bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand Otwin van Dijk zaterdag. ,,Ik ga jullie in de onecht verbinden’’, aldus de eerste burger van Oude IJsselstreek, getooid met een hoge zwarte hoed en gestoken in gepaste kledij. Even later geven André Driever en Ingrid Schwarz elkaar het jawoord tijdens een heuse boerenbruiloft.