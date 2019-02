Twee Ulftenaren aangehouden op snelweg met 2,5 kilo hennep op zak

Duitsland

In Duitsland was de politie ook actief. Zo vond de politie 4,5 kilo hennep en veel heroïne in de gecontroleerde voertuigen. Ook reed er iemand met een valse Spaanse identiteitskaart en met een stroomstootwapen op zak. De bestuurders met drugs op hadden konden in ieder geval rekenen op een boete. Zo werden er vijf bestuurders betrapt die onder invloed van verdovende middelen reden. Al was dit niet het enige, want er reden zes bestuurders zonder rijbewijs op de snelweg. In Nederland dacht een man de politie te slim af te zijn, want hij reed juist met een vals rijbewijs.