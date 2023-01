Ulftenaar Jamie Overbeek (17) behaalt wereldhoogterecord kitesurfen

,,Ik was speciaal naar het IJsselmeer gegaan om een recordpoging te doen", vertelt Jamie Overbeek. ,,Het was namelijk flink aan het waaien, wel 8 Beaufort. Dan heb je flinke golven. Ik dacht dat het moest kunnen."

De hoogte wordt geregistreerd door apparatuur op de plank

Voor hij om ongeveer twee uur 's middags het bestaande record met een halve meter verbeterde, deed Jamie tientallen vergeefse sprongen. De hoogte wordt geregistreerd door apparatuur op de springplank. ,,Ineens had ik de juiste golf te pakken en lukte het."

Overbeek deed voor het eerst van zich spreken, toen hij met een sprong van 31,4 het Nederlands record pakte. Vorig jaar februari werd hij Europees recordhouder mete en hoogte van 34,6 meter. Hij kwam daarmee toen nog twintig centimeter te kort om het in Zuid-Afrika behaalde wereldrecord van Maarten Haeger te verbeteren. ,,Gelukkig is me dat nu wel gelukt", zegt Achterhoeker Jamie Overbeek.