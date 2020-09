Ulftenaar ontvoert dochter (12) en houdt haar een jaar in Turkije: 2 jaar cel en 5 mille smartengeld

Hij nam het meisje begin vorig jaar zonder toestemming van de moeder mee en deed er vervolgens alles aan om haar terugkeer naar Nederland tegen te gaan. Hij probeerde daar het volledige gezag over haar te krijgen. Toen dit werd afgewezen, ging hij in hoger beroep.



Het meisje, dat de verstandelijke vermogens van een driejarige heeft, keerde uiteindelijk op 4 maart dit jaar terug naar haar moeder. Al die tijd heeft ze alleen telefonisch of via Facetime contact met haar kunnen hebben. Het hof rekent dit de vader ‘zeer sterk’ aan.