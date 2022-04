‘Vaak heb ik gedacht: het zal voor ons een rust zijn als ze is overleden’

,,Carla had goede periodes, maar ze is heel veel opgenomen geweest in psychiatrische klinieken. Ze heeft psychoses gehad, depressies. Ook heeft ze sommige tijden bij ons in Varsseveld gewoond. Als het weer wat beter ging, ging ze naar haar huis in Rozenburg, bij Rotterdam. Ze was een ontzettend sterke vrouw. Ze heeft veertig jaar anorexia overleefd. Ook op het eind bleek ze erg taai te zijn.