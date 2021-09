Van Chinees restaurant naar ‘eerste overdekte winkelcentrum van Varsseveld’

over de grens Peuter in kritieke toestand, moeder en 5-jarige zwaarge­wond door botsing tegen boom

9 september ISSELBURG - Een kind van 3 jaar is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding vanochtend in Isselburg, net over de grens bij Ulft. De moeder en een 5-jarige broertje of zusje raakten zwaargewond bij het eenzijdige ongeval, meldt de Duitse politie.