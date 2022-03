Vandaag de dag loopt een reiziger zo de geschiedenis in

Honderden kinderen thuis vanwege enorm personeels­ge­brek kinderop­vang: ‘Uitval drie keer zo hoog’

SILVOLDE/ HENGELO - Honderden kinderen in deze regio kunnen tijdelijk niet terecht op hun kinderopvanglocatie van Humankind in de Achterhoek en de Liemers. Er is niet genoeg personeel beschikbaar om de groepen met kinderen te begeleiden. Op sommige plekken leidt dit zelfs tot volledige sluiting van een locatie.

15 februari