Varsselder-Veldhunten grijpt naast dorpsvernieuwingsprijs Kleine Kernen

De uitslag werd zaterdagmiddag bekend gemaakt door de LVKK, dat de prijs een keer in de twee jaar uitreikt.



Varsselder-Veldhunten - een van totaal 24 dorpen en buurtschappen in Oude IJsselstreek - was genomineerd voor de prijs samen met Zalk en Luttenberg (beide in Overijssel). Op de site van de LVKK staat dat Zalk ‘overtuigend winnaar is geworden’. Het dorp (‘goed in het kleine’) krijgt als winnaar 3.000 euro.