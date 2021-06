Varssevelder (31) ontploft na horen strafeis voor mishandelen paard: ‘Ik ben gek met paarden’

video Leo Roeterink uit Breeden­broek maakt het onmogelij­ke waar: kerk wordt ruïne met glazen doos

13 juni BREEDENBROEK - Het is nooit eerder vertoond. De verouderde Sint-Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek wordt gedeeltelijk gesloopt. In de overblijvende ruïne wordt een glazen doos gebouwd. Met een gebedsruimte, een vergaderzaal, een toiletgroep en een keuken. De Waterstaatskerk uit 1857 blijft in bezit van het dorp.