Verdachte (18) stak 16-jarige neer met mes, stapte lachend in auto en reed weg in Silvolde

ARNHEM / SILVOLDE - De 18-jarige jongen die vast zit wegens het levensgevaarlijk neersteken van een 16-jarige jongen bij wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde 31 mei, wordt vervolgd wegens poging tot moord of doodslag. De officier van justitie sluit niet op voorhand uit dat er voorbedachte rade was bij het neersteken van de jongen.

Dat bleek woensdag tijdens een zitting over de voorlopige hechtenis, voor de rechtbank in Arnhem. Die bepaalde dat de 18-jarige uit Silvolde, maar tegenwoordig Almere, weer langer vast moet blijven zitten. Voorlopig in elk geval tot de volgende rechtszitting op 4 december.

Geen enkelband

De advocaat van de verdachte had gevraagd om vrijlating, desnoods met huisarrest en een elektronische enkelband waarmee justitie zijn gangen kan nagaan.

Maar dat is volgens de rechtbank niet aan de orde. Eerst moeten een psycholoog en psychiater de psyche van de jonge verdachte goed onderzoeken. Want daar bestaan grote zorgen over en na een eerder consult is als eventuele behandelmogelijkheid zachtjes het woord ‘pij-maatregel’ gevallen: jeugd-tbs.

Onderzoek naar wapenbezit onder jongeren

De steekpartij was aanleiding voor de burgemeester en de politie in Oude IJsselstreek om het (steek)wapenbezit en -gebruik onder jongeren in de gemeente aandachtig te onderzoeken en bespreken.

Wat er nou precies is gebeurd of wat er aan de steekpartij voorafging, werd tijdens de zitting nog niet heel veel duidelijker. Volgens het politiebericht destijds wilde de 16-jarige een ruzie uit elkaar halen.

Ruzie tussen minderjarigen

Volgens enkele van de getuigen die de advocaat nog wil horen, was de verdachte samen met twee anderen in een auto naar De Lichtenberg gekomen. Volgens een van hen stond daar een groepje minderjarigen ruzie te maken waar de verdachte zich mee ging bemoeien terwijl zij bij de auto bleven.

Een meisje heeft vervolgens getuigd dat de verdachte de 16-jarige jongen apart heeft genomen naar een grasveldje. Het slachtoffer kwam teruglopen en zei ‘Ik ben gestoken’, terwijl de verdachte toen zou hebben gezegd: ,,Ik zei toch dat ik een mes heb en dat ik niet bang ben het te gebruiken.”

Lachen in de auto

De verdachte is weer in de auto gestapt en een dag later opgepakt. Zijn metgezel in de auto was verbaasd later op internet te lezen dat er een steekpartij was geweest. ,,We waren gewoon aan het lachen in de auto.”

Behalve dat de verdachte vast blijft zitten, bepaalde de rechtbank desgevraagd ook dat de advocaat het meisje nog mag verhoren, plus drie anderen die bij het ruziënde groepje stonden. De metgezel van de verdachte die bij de auto was blijven staan en twee anderen worden niet opnieuw verhoord.