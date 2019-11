Verdachte drugslab Terborg ‘stuitte op lab en dacht toen: ‘What the fuck’’

ZUTPHEN/ TERBORG - Ook op de tweede zittingsdag over het drugslab in Terborg heeft het Openbaar Ministerie forse celstraffen geëist tegen verdachten. Het OM wil dat een 56-jarige Zwollenaar, een 41-jarige man uit Gennep en een 31-jarige Arnhemmer voor 4 jaar achter de tralies gaan.

Dinsdag werd tegen drie andere verdachten al tot 6 jaar cel geëist. Twee verdachten die woensdag terecht stonden, waren tijdens de inval op 11 april 2017 in het drugslab. De Zwollenaar liep zo in de handen van het arrestatieteam.

Ook voor deze drie verdachten vond de officier van justitie dat er voldoende bewijs lag voor het produceren en voorhanden hebben van onder meer grote hoeveelheden amfetamine-olie, bedoeld om speed te maken. Ook deze verdachten ontkenden hun betrokkenheid, net als de drie een dag eerder.

‘Kennis vroeg mij storing te verhelpen’

De Zwollenaar vertelde dat hij door een kennis gevraagd was om een storing in de elektra te komen verhelpen. Hij was, net als de andere twee verdachten, in de laadruimte van een busje naar de loods vervoerd, vanaf de woning van een verdachte die dinsdag al terechtstond.

De verdachten uit Gennep en Arnhem zouden zijn ingehuurd om oud ijzer te sorteren. Op de dag van de inval waren de drie verdachten nog geen drie kwartier binnen. De verdachte uit Gennep: ,,Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plek.”

Zijn advocate daarover: ,,Hij kwam er om te werken, liep wat rond, stuitte op het in werking zijnde lab en dacht toen: ‘What the fuck’, maar toen was de politie er ook al.”

‘Volstrekte bijrol’

De advocaten bepleitten vrijspraak en vonden de eis buiten alle proporties. De advocaat van de Arnhemmer: ,,Mocht de rechtbank toch oordelen dat er, hoogstens voor één feit, genoeg bewijs ligt dan is het voorarrest van zes maanden wel voldoende. Mijn cliënt is daar op die dag drie kwartier geweest, verder nooit en dan kun je toch geen vier jaar eisen? De officier heeft het zelf over een volstrekte bijrol.”

De raadsvrouwe van de man uit Gennep uitte zich in gelijke bewoordingen.