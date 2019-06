Verdachte steekpartij Silvolde twee weken langer in de cel

SILVOLDE - De 18-jarige verdachte van de steekpartij in Silvolde, afgelopen vrijdagavond, blijft twee weken langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdagmiddag bepaald. De kans dat de verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt wordt te groot geacht. Verder zou zijn vrijlating leiden tot maatschappelijke onrust, zo oordeelt de rechtbank.

De jongeman uit Silvolde wordt verdacht van het neersteken van een 16-jarige plaatsgenoot. Hij is zaterdag opgepakt. Het was al het derde incident de afgelopen maanden in Oude IJsselstreek waarbij een relatief jonge verdachte een steekwapen gebruikt. De politie onderschrijft daarom de oproep van burgemeester Otwin van Dijk om te onderzoeken waarom jongeren messen bij zich dragen en niet aarzelen dat te gebruiken.

,,Het is goed daarover te praten met jongeren en hen te waarschuwen’’, zegt Patrick de Koeijer, chef van de politie Achterhoek-West. Want wie een mes bij zich draagt en dat gebruikt houdt daar zijn hele leven last van, benadrukt hij. ,,Van een strafblad kom je niet af, die consequentie moet je dragen.’’

Behalve in Oude IJsselstreek werd in februari in Doetinchem ook een ruzie beslecht met een mes. De Koeijer: ,,Natuurlijk zij zien wij ook dat er wat aan de hand is en verbazen ons er over dat jongeren snel naar een mes grijpen.’’

‘Zakmes mag je gewoon hebben’

Quote Als een mes binnen de wapenwetge­ving valt mag je dat kopen. Marloes Ballast, Politiewoordvoerder Hij heeft niet de illusie dat alle messen van straat gehaald kunnen worden. ,,Vaak zijn het messen die je gewoon mag hebben, zoals een zakmes’’, zegt hij. Maar soms gaat het ook om zwaardere steekwapens en het is een fluitje van een cent om die online te bestellen.



Op verschillende sites is het aanbod enorm en drempels zijn er niet tijdens de bestelprocedure. Zo wordt er niet gevraagd naar leeftijd. ,,Je mag ook met een schaar over straat lopen, dus als een mes binnen de wapenwetgeving valt mag je dat kopen’’, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.



Of je een mes op zak mag hebben is afhankelijk van het soort mes en de plek waar je het bij je hebt. Stiletto’s, valmessen en vlindermessen zijn sowieso verboden. Wie zo’n mes heeft, riskeert een boete van 350 euro.

Preventief fouilleren

In preventief fouilleren op wapenbezit ziet De Koeijer weinig. ,,Dat kan alleen in een bepaald gebied, als daar aanleiding voor is. Dat is hier niet zo, want deze vier losstaande steekincidenten waren allemaal ergens anders. Er is dus geen sprake van een hotspot.’’