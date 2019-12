Verlaten Laborijn kost Oude IJsselstreek bijna 9 miljoen

Oude IJsselstreek denkt overigens dat het bedrag fors lager wordt dan de genoemde 8,9 miljoen. Onder meer door de mensen die werken via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) bij Laborijn te houden en een deel van het personeel over te nemen. Ook maakt Oude IJsselstreek deels aanspraak op het eigen vermogen van de sociale dienst. Zodoende verwacht Oude IJsselstreek uiteindelijk tussen de 2 en 4 miljoen euro kwijt te zijn voor het verlaten van Laborijn.



De raad van Oude IJsselstreek beslist donderdag 12 december of de gemeente wel of niet uit Laborijn stapt. Bij een ‘ja’ betekent het dat er bij Laborijn ruim 26,6 voltijdsbanen verdwijnen. De dreiging van het verlies van werk zorgt voor veel onrust onder de medewerkers, zei waarnemend Laborijn-directeur Jan-Henk Janssen.



In totaal hebben ongeveer 2.500 inwoners een bijstandsuitkering via Laborijn en werken er 945 mensen in de Wsw.