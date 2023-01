Verwarring en onbegrip op Achterhoekse stations over ov-staking: ‘Dit is een probleem voor mij’

Update | met videoTERBORG - De treinstations in de Achterhoek liggen er vrijdag verlaten bij. Waar normaal tientallen reizigers staan te wachten op de komende trein, is er op dit moment serene rust. Het personeel van vervoerder Arriva staakt namelijk, en dat is te merken ook.

,,Ik moet eigenlijk naar mijn werk in Lichtenvoorde”, zegt Elles Gierkink, een van de reizigers die op het verlaten station van Winterswijk er pas achter komt daar haar trein niet rijdt. ,,Ik had dit niet verwacht. Ik wist wel dat er gestaakt ging worden, maar ik wist niet dat ze dat ook hier zouden doen. Ik dacht dat de staking verder in het land was.”



Ook Alkarim Amid uit Syrië staat op het station in Winterswijk en was niet op de hoogte van de staking. ,,Ik kom er net pas achter. Ik moest eigenlijk naar Arnhem, dus dit is een probleem voor mij.”

Als er op het station wordt omgeroepen dat er de hele dag geen treinen rijden en dat er geen vervangend vervoer is geregeld, weet Amid genoeg. ,,Ik ga maar weer naar huis.”

Gierkink probeert via haar telefoon mensen te bereiken die haar verder kunnen helpen. ,,Maar dat is lastig als familie of vrienden niet kunnen”, zegt ze. ,,Mijn leidinggevende komt mij zo ophalen. Het is even balen, maar gelukkig heb ik nu vervoer.”

Bezichtiging van huis

Ibrahim Dinsi (41) is vrijdagmorgen om 05.00 uur uit zijn bed in Amsterdam gestapt om op tijd in Zeddam te kunnen zijn. Hij staat al een uur op het station in Doetinchem te drentelen.



,,Ik heb om half tien een bezichtiging van mijn nieuwe huis. Ik weet niet of ik dat nog ga redden”, klinkt het beteuterd. ,,Ik wist dat de treinen staakten, maar heb nergens gelezen dat ook de bussen niet zouden rijden. Het stond ook niet op 9292.nl. Geen beste binnenkomer.”

