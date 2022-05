Vierbaans N18 waar 100 kilometer mag worden gereden blijft staan als piketpaal

Koen Bouwman (28) uit Ulft naar Giro na hoogtesta­ge in Colombia: ‘Tom Dumoulin en ik zijn er drie weken geweest’

Wielrenner Koen Bouwman (28) uit Ulft is klaar voor de Ronde van Italië, die vrijdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest van start gaat. De Achterhoeker kende met een trainingskamp in Colombia een bijzondere voorbereiding.

2 mei