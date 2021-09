Vijf voertuigen betrokken bij kop-staart-botsing in Silvolde

video Dronken Doetinchem­mer die politieau­to stal maakte video tijdens zijn rit : ‘Ik moet die wagen ditchen’

19 augustus DOETINCHEM - Een 28-jarige man uit Doetinchem die in de nacht van dinsdag op woensdag een politieauto heeft gestolen vanaf de Houtsmastraat in zijn woonplaats heeft een video gemaakt van zijn rit. De man stal de auto van een agent die bezig was een brand te blussen. Een scooter stond in brand tegen de gevel van een flat.