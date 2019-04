Vlammen sloegen uit dak schuur in Breedenbroek: inmiddels geblust

'Matthäus Passion in Zieuwentse kerk heeft geen noot te veel en geen noot te weinig’

18 april ZIEUWENT - De Matthäus Passion wordt vrijdagavond opgevoerd in de Zieuwentse Sint Werenfriduskerk. Groots in vorm, groot in passie en groot in uitdrukkingskracht: voor de Lichtenvoordse dirigent Emile Engel is het passiespel van componist Johann Sebastian Bach in alle opzichten een indrukwekkend muziekstuk, een ‘gewijde opera’.