Voor miljoenen euro’s aan cocaïne in loods Silvolde, 75-jarige eigenaar uit Megchelen opgepakt

Een groot deel van de harddrugs is aangetroffen in een loods in Silvolde, één van de twee plekken in de Achterhoek waar de politie in actie kwam. Daar stonden meerdere boodschappentassen met tientallen blokken cocaïne. In Megchelen is een inval gedaan in een woning.



Er zijn zeven verdachten opgepakt. Eén van hen is een 75-jarige man uit Megchelen, die eigenaar is van de loods aan de Lichtenberg in het buitengebied van Silvolde waar de coke werd bewaard. Het zou gaan om zeer grote hoeveelheden, er wordt gesproken van honderden kilo’s met een straatwaarde van ettelijke miljoenen.



De man is in zijn woning in Megchelen gearresteerd, waar de politie naar binnen stormde na het forceren van de voordeur. De Achterhoeker is eerder meerdere malen in aanraking geweest met politie en justitie voor strafbare feiten.