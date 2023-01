Vrachtwagen kantelt op de N18: weg rest van de dag dicht tussen Varsseveld en Enschede

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij het ongeval is er diesel op de weg gekomen én de vangrail is flink beschadigd, zo meldt de ANWB. Het gaat waarschijnlijk de hele dag duren om de schade te repareren.



Het niet bekend hoe het met de inzittende gaat. Er is inmiddels een traumahelikopter uit Duitsland onderweg naar de N18.