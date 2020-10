Vrouw in Terborg moet dwangsommen betalen vanwege illegaal sekshuis

Gewonde vrouw springt in het water na brand op boot in Terborg

21 oktober TERBORG - Een vrouw heeft woensdagochtend brandwonden opgelopen bij een brand op een boot. Dat gebeurde in het water van de Oude IJssel bij Jachtservice Oost Nederland in Terborg. De vrouw kwam vermoedelijk in brand te staan door een defect aan een gaskachel en is in het water gesprongen.