Vrouw ligt halfnaakt in weiland: jongen vast in onderzoek naar zedenmisdrijf

De jonge vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag halfnaakt gevonden in een weiland in de buurt van de uitgaansgelegenheid langs de N18. Daar was het Hakken en Hengstenbal bezig of net afgelopen.



Agenten kregen die bewuste nacht een melding van een mogelijk zedenmisdrijf en zijn daar volgens een politiewoordvoerder ‘direct op af gegaan’. ,,Ter plaatse werd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Omdat een zedenzaak niet uitgesloten kon worden, is een minderjarige jongen aangehouden”, aldus de woordvoerder.



Uit het eerste onderzoek in en rond De Radstake bleek namelijk dat de minderjarige jongen bij de vrouw zou zijn geweest, aldus de politie. Daarop is hij gearresteerd. De jongen is in de cel gezet en zit nog vast.