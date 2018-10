Waarom het nieuwe Almende een school zonder lokalen wordt

,,Zo maken we de leerlingen de baas over hun eigen leerproces’’, zegt rector Roelof Louwsma van het Almende College.



Een school zonder lokalen is niet nieuw in Nederland, maar wel een noviteit in de Achterhoek. Louwsma: ,,Er wordt uiteraard nog uitleg gegeven, maar niet meer in grote groepen. Het zijn korte instructiemomenten in kleinere ruimtes, waarna de leerlingen uitwaaieren en elders zelf aan de slag gaan.’’