Waarschuwing: mogelijk minder water uit de kraan in delen van Achterhoek, sproei niet en vul geen zwembaden

Zes najaarsker­mis­sen in Achterhoek geschrapt: massale toeloop uit buurdorpen voorkomen

9:09 DREMPT/ GAANDEREN - Een reeks van zes najaarskermissen in dorpen in Bronckhorst is geschrapt. Het gaat om de kermissen in Baak, Steenderen, Drempt, Hummelo, Bronkhorst en Keppel & Eldrik, die allemaal in september en oktober op de agenda staan.