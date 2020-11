Wat niemand dacht, gebeurt: de Achterhoek groeit en wil bouwen: ‘Dit is een grote kans’

Lang stond alles wat met woningbouw in deze regio te maken had in het teken van de krimp. Maar die tijd lijkt voorbij nu becijferd is dat de trek vanuit de stad naar het platteland groeiende is. Cijfers van het CBS over verhuizingen laten zien dat de grote steden krimpen en het platteland juist groeit. Zo kwamen er de eerste zeven maanden van dit jaar 9500 nieuwe bewoners bij in de Achterhoek en vertrokken er 8300 inwoners. Een plus van 1200.