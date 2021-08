Wie is dode man in Breedenbroek? Politie schakelt hulp in van automobilisten uit grensgebied

BREEDENBROEK - De politie heeft de hulp van in Duitsland wonende automobilisten ingeschakeld in het onderzoek naar een dode man die vrijdagochtend werd gevonden in het buitengebied van Breedenbroek. Ze kon zondagavond nog niet zeggen wie de man is en hoe en om het leven is gekomen.

Inwoners van het Duitse grensgebied worden opgeroepen zich te melden met eventuele informatie en camerabeelden die via hun auto zijn gemaakt, bijvoorbeeld met een dashcam. Het gaat om mensen die tussen donderdag 17.00 en vrijdagochtend 07.00 uur in de omgeving van de AA Strangrondweg en het Beggelderpad in Breedenbroek waren. Eerder dit weekend deed de politie dezelfde oproep aan Nederlanders.

Agenten en rechercheurs doen al sinds vrijdagochtend onderzoek naar het overlijden en de identiteit van het slachtoffer. Volgens een woordvoerder heeft de oproep in Duitsland niets te maken met de voortgang van het onderzoek: ,,Het lichaam is gevonden op een kilometer van de grens, vlak naast een doorgaande weg die loopt vanaf de Duitse grens tot Doetinchem. Wij hopen dat mensen die naar Duitsland reden, of juist richting Doetinchem, iets hebben gezien of hebben opgepikt met een camera.”

Man van buitenlandse afkomst

De politie meldde vrijdag al dat het rekening houdt met een misdrijf. Ook stelden zij dat het waarschijnlijk gaat om een man van buitenlandse komaf. Dit is nog onveranderd. Het feit dat het gaat gaat om een buitenlands persoon maakt het volgens dat woordvoerder dat het langer duurt: ,,Allereerst omdat je zeker moet zijn van de identiteit van de man. Daarnaast moet je eventuele familie traceren in inlichten. Dat gaat makkelijker als het iemand is uit de omgeving. We moeten 100 procent zeker zijn, dat maakt dat het onderzoek langer duurt.”