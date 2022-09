Wilco raakte door herseninfarct deels verlamd, maar sport nog fanatiek: ‘Je blijft vooruitgaan, ook dat motiveert!’

Wilco Giesen (59) uit Silvolde was al een fanatiek sporter toen hij in juli 2014 door een herseninfarct werd getroffen. „Ik deed volop mee, tot de hele triatlon in Almere. Het herseninfarct kwam vanuit het niets.



En ik had in het ziekenhuis in eerste instantie iets van: ik loop fluitend naar buiten. Dat zat er niet in, maar tijdens de revalidatie had ik wel meteen iets van: kijken wat ik kan bereiken, wat het lichaam weer kan.”