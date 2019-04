Wilma maakte een boek nadat haar zoon uit het leven stapte: ‘Ik wist dat hij dood wilde’

Update Automobi­list uit Ulft moet rijbewijs inleveren na botsing op afgesloten A12 bij Arnhem

5 april ARNHEM/ VELP - De Arnhemse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op het Velperbroekcircuit bij Velp en Arnhem een automobilist uit Ulft aangehouden nadat de man daar even na middernacht onder invloed van alcohol tegen een pijlwagen was gebotst. Tevens is zijn rijbewijs ingevorderd.