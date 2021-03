Windpark Den Tol heeft na twintig jaar eindelijk de wind mee

Het is 1998 als de broer van Frank Simmes, Hein, thuiskomt na de jaarlijkse reünie met zijn vriendengroep van de kostschool waar hij ooit op zat. Frank en Hein hebben samen een maatschap met melkvee. Eén van de vrienden had zich inmiddels gevestigd in Flevoland en was bezig met windmolens. ,,Hein was enthousiast”, zegt Frank. ,,Hij vond dat we dat hier ook moesten gaan proberen.”