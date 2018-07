VideoVARSSEVELD - Bij afvalverwerker Ter Horst aan de Kloosterstraat in Varsseveld is donderdagmiddag een zeer grote brand ontstaan. Vermoedelijk staat er een afvalberg in brand. Door de brand zijn grote, zwarte rookwolken ontstaan.

De brand is zeer groot. Metershoge, pikzwarte rookwolken trekken over Varsseveld. Die zijn vanaf Doetinchem te zien. De vele aanwezige brandweerlieden doen er alles aan om uitbreiding te voorkomen. Ook is er een hoogwerker ter plaatse. De Veiligheidsregio heeft een NL-Alert uitgezonden om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand trekt veel bekijks. De Aaltenseweg (N818) is vanwege de brand vanaf de rotonde afgesloten. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onbekend. De brandweerposten Varsseveld, Silvolde en Aalten zijn ter plekke om het vuur te blussen, net als de brandweer Zelhem en Lichtenvoorde. Ook is er materieel voor het aanvoeren van bluswater onderweg.

Explosies

Volgens ooggetuigen zijn er explosies gehoord. Mogelijk gaat het om gasflessen. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) raadt dorpsbewoners ook aan de afzuigingssystemen uit te doen in verband met de rook. Ook roept die op de meldkamer niet te bellen over de rookontwikkeling bij de brand. 'Dit is bekend', meldt de VNOG op Twitter.

De weersomstandigheden vergen veel van de ingezette brandweercollega’s, meldt de VNOG. Daarom zijn er extra wagens onderweg.

Inval

Vorige week was er nog een grootscheepse politie-inval bij de afvalverwerker. Dat gebeurde omdat de politie het vermoeden had dat 'diverse wet- en regelgeving werd overtreden'.

In de buurt van de brand is een verkeersopstopping ontstaan. Ruim een jaar geleden was er ook een grote brand bij de afvalverwerker.

Grote zwarte wolken door de brand.