Zeer grote brand bij afvalverwerker Ter Horst in Varsseveld, explosies gehoord

Volgens ooggetuigen zijn er explosies gehoord. Waar die vandaan kwamen, is onbekend. Een aantal gasflessen die opgeslagen waren in een hok, is veilig gesteld. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) raadt dorpsbewoners ook aan de afzuigingssystemen uit te doen in verband met de rook. Ook roept die op de meldkamer niet te bellen over de rookontwikkeling bij de brand. 'Dit is bekend', meldt de VNOG op Twitter.



De weersomstandigheden vergen veel van de ingezette brandweercollega’s, meldt de VNOG. Daarom waren er zoveel brandweerwagens ingezet. De brand is tegen 16.00 uur nog niet onder controle. Het blussen gaat waarschijnlijk tot in de avond door.