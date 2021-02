‘Zeer grote en lastige brand’ in stal op boerenbedrijf met 9000 varkens in Netterden onder controle

Video | updateNETTERDEN - De brandweer heeft de ‘zeer grote en lastige brand’ in een compartiment van een varkensstal maandagmiddag aan de Papenkampseweg in Netterden onder controle. Er zijn een aantal varkens overleden door de brand, maar er is niet bekend hoeveel precies.

Het gaat om een stal van 50 bij 80 meter die aan andere stallen geschakeld is. De brand woedde in het plafond, mede daardoor was deze moeilijk te blussen. De brandweer schaalde daarom ook de brand in de loop van de middag op naar zeer grote brand en was met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om de brand te bestrijden. Zij probeerden te voorkomen dat de brand over zou slaan naar de andere stallen ‘om zo de varkens in die delen te redden’.

De brandweer blust de stal vanuit een hoogwerker.

Aantal overleden varkens

De stal die in brand stond, staat op een boerenerf met zeven stallen. In die stallen zouden volgens de brandweer 9000 varkens verblijven. Vermoedelijk is het aantal omgekomen varkens eerder in de tientallen dan honderden, omdat de zeven stallen ieder ingedeeld zijn in acht compartimenten en daarvan dus slechts één compartiment in brand stond. Als de varkens allemaal gelijkmatig over de stallen verdeeld hebben gestaan, dan zouden er maximaal zo’n 160 varkens in het compartiment hebben gestaan. Ook zijn er ‘s ochtends voordat er brand uitbrak nog een boel varkens opgehaald, die werden naar een slachterij gebracht.

De brandweer werkt hard om een grote brand in een varkensstal bij Netterden te bestrijden.

Veel rook

Er kwam in het begin van de brand veel rook vrij en die was volgens getuigen tot in de verre omgeving te zien. De rook trok weg in de richting van Netterden. De brandweer waarschuwde om bij overlast ramen en deuren te sluiten en de eventuele afzuigingsinstallatie van de woning uit te zetten.

Moderne stal

De varkensstallen zijn modern en brandveilig te noemen. Hierdoor is volgens de brandweer erger voorkomen. Ook rukte de brandweer gelijk met groot materieel uit.

De varkensstallen aan de Papenkampseweg in Netterden vanuit de lucht gezien.