‘Zeer zwakke’ basisschool De Plakkenberg neemt drastisch besluit: ‘Fuseren met Paraat scholen is beter’

Gloednieu­we motor gestolen, eigenaar looft 1000 euro uit voor gouden tip: ‘Alles hebben ze laten staan, alleen de motor is weg’

Bij een inbraak in het centrum van Vragender hebben dieven een gloednieuwe crossmotor buitgemaakt. ,,Het lijkt erop dat ze bewust naar de motor zochten, want verder is er niks meegenomen”, zegt eigenaar Thomas Minkhorst.

6 februari