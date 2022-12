Zoektocht naar extra ruimte voor bloeiend bedrijfsleven in de Achterhoek

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het bedrijfsleven in de Achterhoek doet het zo goed, dat er meer ruimte nodig is op de regionale bedrijventerreinen. Zeven Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Ecorys om de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvoor in kaart te brengen.

Volgens de gemeenten komt het onderzoek niet uit de lucht vallen. Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat positieve ontwikkelingen geweest in de regio. De maakindustrie doet uitstekende zaken.



Verschillende bedrijven willen graag groeien of vanuit een kleinere locatie verhuizen naar een bedrijventerrein. Er is meer vraag naar opslagcapaciteit, meer vraag naar extra medewerkers én er wordt fors geïnvesteerd in robotisering.

Zo goed als vol

Probleem is echter dat de meeste industrieterreinen in de Achterhoek zo goed als vol zitten. Extra ruimte creëren op of nabij bestaande terreinen is tijdrovend.

,,Het ontwikkelen van bedrijventerreinen duurt lang en vraagt om goede, ruimtelijke afwegingen zoals bereikbaarheid en inpassing in het landschap”, zegt Oude IJsselstreek-wethouder Ben Hiddinga namens de gemeenten. ,,Daarom willen we nu al onderzoek doen voor de jaren ná 2023.”

In dat onderzoek wordt ook gekeken naar het opknappen en toekomstbestendig maken van de huidige bedrijventerreinen. Mogelijk kan met het schuiven van bedrijven, verhuizen of juist een klein stukje sloop van bestaande gebouwen, extra ruimte gemaakt worden voor uitbreidingen of nieuwkomers.

