Zorgmedewerker op staande voet ontslagen na veroordeling voor grensoverschrijdend gedrag

Een medewerker van de Achterhoekse zorgorganisatie Azora is op staande voet ontslagen nadat duidelijk werd dat diegene is veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag bij een vorige werkgever. ,,We zijn zeer ontdaan”, zegt bestuurder Mieke Zemmelink van Azora.