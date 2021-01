Zwaantinus Zuidema (81) heeft zijn laatste paardentrailer verkocht

Automobi­list raakt gewond bij aanrijding met lijnbus in Silvolde

22 december SILVOLDE - Een automobilist die deze dinsdagochtend in botsing kwam met een lijnbus op de Berkenlaan in Silvolde is licht gewond geraakt. De bestuurder wilde op de Berkenlaan afslaan naar de Munstermanstraat. Een lijnbus die rechtdoor reed op dezelfde weg en hem tegemoetkwam raakte de auto.