De Graafschap heeft nog puzzelstuk­jes te leggen: nieuwe keeper op komst, maar ook behoefte aan ‘nummer 10’ en flankspe­ler

Twee weken voor de start van de Keuken Kampioen Divisie is nog niet duidelijk hoe de staat van De Graafschap is. Na de Härtetest bij MSV Duisburg (2-1 verlies) is duidelijk dat er nog wel wat moet gebeuren.