Achter de knalroze gevel bij station Arnhem Centraal huist dit restaurant, waar alles lijkt te zijn uitgedacht

Het voelt alsof ik een te warm gestookte parfumerieafdeling van de Bijenkorf op stap. Het ruikt in dit restaurant niet naar eten, maar naar een extreem sterke parfum. Wie heeft dit bedacht? Geur van eten is de helft van smaakbeleving. Maar deze interieurparfum terroriseert mijn neus alsof ik het eten niet mag ruiken.

Heel veel groen heeft Locals in Hotel Haarhuis in Arnhem. Aan het plafond, op tafel en op de grond staan en hangen echte planten en een groot aantal van plastic. Met okergele halfronde banken, een spectaculaire bar en zitjes met een soort ontdekkingsreizigersinterieur met oude koffers vind ik het iets te veel een concept. De charme van een restaurant is toch ook echt eigenheid. Hier lijkt alles, inclusief de geur dus, te zijn uitgedacht.