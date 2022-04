Bistro Balthazar in Wageningen is een sfeervol zaakje om wat te eten, maar ik mis de typische zure Franse mayo

De sfeer kan niet veel Franser zijn: een door restaurants omgeven pleintje met een enorme plataan voor de deur. Geen idee, maar ik kan me voorstellen dat bij het zoeken naar een thema voor het restaurant de boom de doorslag gaf. En terecht.



Het terras is van een mooie eenvoudige sjiek met zwarte stoelen en kleine tafeltjes. Als we binnen stappen, terwijl we ons hoofd door het zware zwarte gordijn steken, komen we in een sfeervol verlichte bistro.



We zijn veel later dan gereserveerd, maar onze gastvrouw is blij dat we er zijn en heeft een fijne tafel bij de open haard. We kijken uit op Brigitte Bardot en meer grootheden, ook van buiten Frankrijk overigens, en luisteren af en toe naar Franse chansons, waarbij het al te zoetsappige gelukkig wegblijft.