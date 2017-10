Bistro Bootsma: een goede bistro met hartverwarmende gastvrijheid

Rara, waar ben ik. Het is in Arnhem en ik parkeer gratis voor de deur van het restaurant. Nog een aanwijzing? Ik kijk uit op een plein dat doet denken aan een oude dorpskern. Inderdaad, ik ben in Elden, dat vroeger een dorp was en nu bij Arnhem-Zuid hoort. Ik eet bij een jonge zaak op De Brink. Knus Het voelt goed als je binnenstapt bij Bistro Bootsma, genoemd naar de eigenares Cleo Bootsma. Ze stapt achter de donker houten bar vandaan, neemt mijn jas aan en nodigt me uit aan een tafel naar keuze. Druk is het niet, deze donderdagavond, met zo'n vier bezette tafels. Maar door veel kaarsen, houten lambrisering en vloer en warme kleuren als wijnrood en okergeel oogt het knus. Het linnen op tafel lijkt wat veel voor een bistro, maar maakt het hier juist af.

Ik heb zin in een glas volle rode wijn en die krijg ik van haar. Ze serveert een heerlijke Italiaanse Primitivo. Mijn gast krijgt op verzoek een glas chardonnay met iets houtrijping, ook een lekker glas wijn. Het brood is net afgebakken en nog iets warm, de kruidenboter en de mayonaise met het Indiase kruidenmengsel vadouvan en iets sambal zijn zelfgemaakt.



Zwaar voorgerecht

Ik begin mijn maaltijd met een pasteitje met runderragout en bospaddenstoel. De ragout is rijk van smaak, met lang gesudderd rundvlees dat in draadjes in de saus zit. De in kwarten gesneden paddenstoelen zijn niet te vroeg toegevoegd, zodat ze ook nog een stevige textuur geven aan het gerecht. Het is best een zwaar voorgerecht, waarbij iets verfrissends niet had misstaan. Ik had de schijf komkommer die er nu enkel ligt voor de kleur, even in het zuur gedaan. Heb je kleur en meteen ook een fris element.



Het voorgerecht van mijn gast, rosbief met aardappelsalade, valt op het oog al wat tegen. Het vlees oogt niet rood als rauw rund, maar beige als gebraden varkensvlees. De rosbief is te dun gesneden en te lang gebraden en daarmee is alle smaak van het vlees in de pan verdwenen. De aardappelsalade is qua smaak op orde, maar vettig en veel voor een voorgerecht.