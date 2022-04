De angst voor konijnenvoer is volledig ongegrond bij ‘het restaurant van de vleesrel’

Eerlijk is eerlijk, de entree is niet helemaal fijn. We stappen binnen in een serre die wat leeg aandoet. Als je door loopt, kom je in een hokje dat lijkt op een liftschacht zonder lift, maar wel met een beeldscherm waar de bediening vastloopt met het reserveringssysteem.



Ik begrijp de irritatie, maar handiger om dat later op te lossen. Het blijft stom als je ergens binnenkomt en je moet wachten tot iemand klaar is met het loeren op de iPad.



We hebben een fijne tafel en kijken in de keuken waar twee koks met zichtbaar plezier een mooi bord aan het opmaken zijn. De oven staat aan en de saus in de pan dampt. We kijken hier echt in de keuken en dat geeft een fijne levendige sfeer.