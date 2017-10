De Gouden Leeuw: Goed bereid wild eten in heerlijke herberg

We zitten onder de gebinten uit 1750 en kijken uit op een klein nostalgisch binnenpleintje, het vroegere voortuintje van de boerderij. In deze ruimte is overduidelijk gevreesd voor te veel nostalgie, waardoor het interieur is gemoderniseerd met Mediterrane vazen, enorme lampen en glanzende kreukgordijnen. Dat hadden ze beter niet kunnen doen.



Achterhoeks wild

Onze ober is een typische Achterhoekse jongeman. Goedgemutst en kordaat voorziet hij ons van gratis brood met boter en zijn uitleg over de wildkaart is duidelijk. Het wild komt zoveel mogelijk uit de Achterhoek, maar alles hangt wel af van het aanbod van de jagers. Dat is eerlijk, want zeggen dat al het wild uit deze streek komt is lariekoek. Herten en zwijnen lopen hier namelijk niet.



Wilde duif met boerenkool, pinda's, spek en barbecuesaus. Als ik dat op de kaart zie staan, ben ik nieuwsgierig maar ook wat bevreesd voor te overdadig afgelakt vlees en hard gebakken spek. Mijn gast bestelt het wel en het blijkt juist goed uit te pakken. De wilde duif is mooi rosé, de boerenkool is kort geblancheerd en heeft genoeg bite, de pinda is niet te zacht geworden en de lichtrokerige barbecuesaus ligt in bescheiden dotten op het bord. Een mooi gerecht, dat heel goed past bij de stevige rode wijn.