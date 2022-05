De Nieuwe Winkel in Nijmegen en Lokaal in Doetinchem houden groene Michelinster

‘Enige manier om onze planeet te redden’

Emile van der Staak van De Nieuwe Winkel in NIjmegen is een van de restaurants die vorig jaar een groene ster kreeg. ,,De enige manier waarop we onze planeet kunnen redden is minder rund- en varkensvlees eten’’, vertelde Van der Staak op het podium van Theater De La Mar in Amsterdam.



,,Wij koken superlekker eten, gezonder eten en vanuit ondernemersperspectief vaak ook nog goedkoper.” De groene ster heeft de signatuur van De Nieuwe Winkel onderstreept, zegt Emile daarover.