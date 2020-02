De wijnkaart belooft veel goeds, de passie van Angelo streelt de tong: zat Retro Gusto maar bij mij in de stad

‘Buona sera’, klinkt het opgetogen. Kok Angelo kijkt op van zijn snijplank en begroet ons met een opgetogen glimlach. Het ruikt naar gegrild vlees en rozemarijn en ik hoor Eros Ramazotti uit de speaker. We zijn bij de cucina tradizionale Italiana in Druten binnengestapt en dat voelt meteen goed.



Achterin is onze tafel, in een typisch keldertje zonder vensters met vele gevulde wijnkasten langs de muren, foto's van gefilterd zonlicht in wijngaarden, en glazen vazen vol kurken als symbool voor al die genoten wijnen. De menukaart ligt snel op tafel en de bediening doet graag een glas wijn in.



Jammer dat ze de chardonnay uit gewoonte in wil doen ,,omdat de meeste mensen die wel lekker vinden’’, want ik heb zo'n gevoel dat hier mooiere verrassingen zijn. En inderdaad, de wijnkaart belooft goeds.



Als snaaigerecht van het huis krijgen we een plankje met ruim brood, zo zacht als cake, bestrooid met grof zeezout en tapenade van artisjok en zongedroogde tomaten. Op tafel staat een goede fles olijfolie en gerijpte balsamico-azijn uit Modena. De menukaart biedt de kenmerkende gangen van antipasti, pasta, een vlees of visgerecht en dolci. We gaan echter voor drie gangen, in de wetenschap dat dat vast niet te weinig zal zijn.