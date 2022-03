Deze drie restaurants uit onze regio zijn nieuw in culinaire gids Gault&Millau

Rijnzicht in Doornenburg hoogste stijger

Hoogste Gelderse stijger is restaurant Rijnzicht in Doornenburg van Mike en Jim Cornelissen. De broers hebben sinds een paar jaar een Michelinster en stijgen nu ook verder op de ladder van Gault&Millau met in totaal nu 16,5 punten. In de lijst van stijgers staan verder ’t Kalkoentje in Rhenen (14,5 punten), ’t Raedthuys in Duiven (14,5 punten), Lokaal in Doetinchem (14,5 punten), The Green Rose in Arnhem (14,5 punten), Old Skool in Druten (14 punten) en ’t Amusement in Arnhem (14 punten).



Frank Goossens meldt dat hij met alle drie zijn bistrobars in de Gault&Millau staat. Bankoh en Berlin in Nijmegen staan vermeld en de nieuwste horecazaak Beaune in Rozendaal zelfs met 14,5 punten.