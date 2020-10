Do Bongers maakt ook van lelijke kool ‘Sexy Sauerkraut’

Ze begon ooit als brouwer bij Oersoep op het Honigterrein in Nijmegen en is via een jarenlang leertraject bij Schotse brouwers terug in Nijmegen. Al haar scheikundige kennis over fermentatie gaat ze nu inzetten in een heel nieuwe lijn producten van Basic Theory Ferments.



Zuurkool, hotsauces en kimchi's waarbij groenten worden geconserveerd en getransformeerd in bijzondere producten met smaak en vitaminen. Hip, want je conserveert groenten en het is heel gezond.